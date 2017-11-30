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В Киеве таможенники задержали несколько посылок из Китая, адресованных Тому Сойеру, Джеку Воробью и Нестору Махно, сообщает пресс-служба ГФС.

Все посылки поступили из Китая экспресс-почтой. При осуществлении их таможенного оформления было установлено, что транспортные документы на 201 международное отправление содержат ложные сведения о получателях и их контактных номерах телефонов, а указанные адреса доставки просто не существуют.

Таким образом, Киевская городская таможня ГФС задержала 201 международное экспресс-отправление с HD плеерами, видеокамерами, мобильными телефонами и различными аксессуарами. Общая стоимость товара составила 125 тыс. грн.

«Полет фантазии реального получателя этой кучи посылок не ограничился литературными героями или историческими личностями. Практически все получатели, точнее их фамилии и имена, достойны внимания: Лидка Маразматичка, Борщ Украинский, Килька Путивльская Продавец Леха, Лешка Антошка, Лидка Инвалидка, Бим Собака, Бандит Карпенко и ряд других, не менее странных персон. И все они, если верить сопроводительным документам посылок, живут в городе Путивль, правда, на несуществующих улицах в несуществующих домах», - говорится в сообщении.

В этом юморе есть и обратная сторона медали – сознательное намерение уже вовсе не вымышленного человека уклониться от налогообложения, разбив свой заказ на мелкие партии.

По выявленному факту составлен протокол по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины - предоставление таможне как основания для перемещения товаров документов, содержащих ложные сведения о получателей отправлений. Товар изъят. Продолжается производство. Материалы дела будут направлены в суд для принятия решения.
ForUm

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