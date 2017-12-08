В Буковеле начались съемки полнометражного детского фильма-фэнтези «Только Чудо», сообщает пресс-служба Госкино.
«Только Чудо» - это история молодого Северина, который, рискуя собой, спасает жизнь отцу. Герою придется бороться с фантастическими зверями и плохими парнями и одержать победу и сердце любимой Софии.
Специально для съемок фильма на парковке, расположенной за Озером Молодости, создали одну из локаций – «Дом Марии» - и искусственное озеро-каток.
Режиссером фильма является Елена Каретник, продюсерами – Елена Каретник, Лариса Величанская, Иванна Дядюра, Леонид Гудков и Сергей Машевский.
Фото: ukrainefilmagency
Съемки будут проходить также в Исландии.
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