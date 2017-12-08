также в разделеОбщество
8 декабря. Картина дня 8
Продюсер: В Черновцах бойкотируют прокат «Киборгов» 10
В Киев снова пришли посылки для Тома Сойера, Капитана Джека и Кота Всапогах 10
СБУ допросила Соломатину 8
Глупость и дурь: Российский генерал открестился от гибели Boeing МН17 13
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды: выпадет до 5 см снега 33
Розенблат судится с НАБУ и САП 9
НАБУ показало фото и видео обысков в Минюсте 21
Силовики провели обыски у налоговиков в «Конча-Заспе» 19
В Вильнюсе открыли «Украинский сквер» 13
Минюст: Об уничтожении каких-либо документов не может быть и речи 23
СМИ: Правоохранители раскрыли на бирже нардепа Таруты схемы по «черному обналу» 29
Дело сына Шуфрича направлено в суд 18
В Черкассах разгромили суд из-за срыва отопительного сезона в Смеле 67
Князев о задержании Саакашвили: Всему свое время 132
НАБУ объяснило оперативность обысков в Минюсте: документы пытались уничтожить 41
Человека, оставившего Смелу без тепла, отпустили на поруки нардепа 39
Минюст пожаловался Луценко на обыски НАБУ 30

В Буковеле начались съемки полнометражного детского фильма-фэнтези «Только Чудо», сообщает пресс-служба Госкино.

«Только Чудо» - это история молодого Северина, который, рискуя собой, спасает жизнь отцу. Герою придется бороться с фантастическими зверями и плохими парнями и одержать победу и сердце любимой Софии.

Специально для съемок фильма на парковке, расположенной за Озером Молодости, создали одну из локаций – «Дом Марии» - и искусственное озеро-каток.

Режиссером фильма является Елена Каретник, продюсерами – Елена Каретник, Лариса Величанская, Иванна Дядюра, Леонид Гудков и Сергей Машевский.

Фото: ukrainefilmagency

Съемки будут проходить также в Исландии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги