В Буковеле начались съемки полнометражного детского фильма-фэнтези «Только Чудо», сообщает пресс-служба Госкино.

«Только Чудо» - это история молодого Северина, который, рискуя собой, спасает жизнь отцу. Герою придется бороться с фантастическими зверями и плохими парнями и одержать победу и сердце любимой Софии.

Специально для съемок фильма на парковке, расположенной за Озером Молодости, создали одну из локаций – «Дом Марии» - и искусственное озеро-каток.

Режиссером фильма является Елена Каретник, продюсерами – Елена Каретник, Лариса Величанская, Иванна Дядюра, Леонид Гудков и Сергей Машевский.

Фото: ukrainefilmagency

Съемки будут проходить также в Исландии.