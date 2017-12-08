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На рассмотрении в Окружном административном суде города Киева находится иск к Государственной фискальной службе Украины относительно спецпроверки декларации кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в судебном заседании суд привлек в качестве третьего лица - Артема Сытника, как физическое лицо.

«Суть иска заключается в том, 31 марта 2015 года в день подачи Сытником уточненной декларации, потерял силу Порядок осуществления логического и арифметического контроля декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, утвержденный соответствующим приказом Минфина. В то же время новый Порядок вступил в силу только с 30 апреля 2015 года. Однако Сытник был признан прошедшим спецпроверку и указом от 16 апреля 2016 был назначен директором НАБУ», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что истец просит суд признать действия ГФС неправомерными и обязать их направить сообщение об опровержении информации о достоверности сведений в декларации Сытника за 2014 с учетом уточненной декларации от 31 марта 2015 года. Также истец просит обязать ГФС направить в Администрацию Президента и соответствующую Комиссию сообщение об опровержении информации относительно достоверности сведений в декларации Сытника с учетом уточненных данных.

Как сообщал ForUm, 6 декабря лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект »О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента Президентом, Кабинетом Министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

Позже стало известно, что законопроект снят с повестки дня Рады.

 
ForUm

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