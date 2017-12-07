В Европейском парламенте выступили в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины и призвали к консолидации с целью преодоления коррупции. Об этом говорится в заявлении европейских депутатов и членов группы друзей Европейской Украины, распространенном в четверг в Брюсселе.



«Мы хотели бы выразить нашу полную поддержку работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое возглавляет Артем Сытник. Мы убеждены, что для того, чтобы активизировать усилия НАБУ, необходимо ускорить процесс создания антикоррупционного суда», - говорится в заявлении.

Депутаты также «присоединились к президенту Порошенко в его просьбе к Верховной Раде и ожидают, что нынешний проект закона «Об антикоррупционных судах» будет снят с повестки дня и значительно пересмотрен», сообщает УНИАН.

«Наконец, мы хотим подчеркнуть, что ожидаем настоящей консолидации и совместной работы всех государственных институтов и всех, кто принимают решения, в настоящей борьбе с коррупцией. Эта задача, несомненно, является важнейшим элементом повестки дня ассоциации Украина-ЕС и, что еще более важно, остается одним из основных требований и ожиданий людей в современной постмайданной Украине», - убеждены члены ЕП.

Они также приветствуют сегодняшнее заявление президента Украины и его призыв бороться с коррупцией с «большей решимостью».

Как сообщал ForUm, 6 декабря лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект »О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

Позже стало известно, что законопроект снят с повестки дня Рады.