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Курс Bitcoin в четверг вечером преодолел очередную круглую отметку в $16 тыс., подорожав за сутки на 25%.

По состоянию на 17:30 курс Bitcoin, по данным Сoinmarketcap.com, составлял $16,178 тыс., сообщает РБК.

Это же третий «круглый» рубеж, который Bitcoin пробил за четверг — ночью курс криптовалюты достиг $14 тыс., а днем — $15 тыс. Капитализация Bitcoin достигла $270 млрд.

По мнению экспертов, рост Bitcoin в первую очередь связан с ожиданиями запуска фьючерсов на Bitcoin. «Оптимизм в большой степени связан с приближающимся запуском фьючерсов на Bitcoin чикагским оператором CBOE Global Markets (10 декабря) и крупнейшей деривативной площадкой CME (18 декабря). Кроме того, на днях стало известно, что фьючерсы на Bitcoin в ближайшем будущем могут появиться на Токийской бирже», — отмечает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.
 
 
ForUm

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