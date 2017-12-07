Сторона обвинения в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича просит допросить в суде в качестве свидетелей министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера ВР Андрея Парубия, секретаря СНБО Александра Турчинова, а также посла Украины в Польше, бывшего и.о. главы МИД Андрея Дещицу. Об этом в ходе заседания в четверг объявил прокурор Руслан Кравченко, передает 112 Украина.

«Прошу вызвать на судебное заседание всех свидетелей, которые давали показания во время досудебного расследования для их допроса по поводу известных им обстоятельств инкриминируемых обвинением уголовных правонарушений», - сказал прокурор.

Среди прозвучавших фамилий - Аваков и Дещица, а также спиер парламента Андрей Парубий. Первый, по мнению прокурора, может предоставить информацию о событиях, связанных с аннексией Крыма Россией, а также самоустранением Януковича от власти. В прокуратуре убеждены, что Парубий и Турчинов смогут предоставить доказательства госизмены Януковича.

Также прокуроры намерены допросить в суде ряд служебных лиц из командования ВМС Украины, которое до 2014 года располагалось в Крыму, а также украинского МИД. В суд также вызывают бывшего посла Украины в России Владимира Ельченко, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, нардепов Владимира Литвина и Рефата Чубарова, а также экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева.

Заседание в настоящее время продолжается. Трансляция идет на канале Генпрокуратуры в Youtube.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.