Соломенский райсуд Киева исключил среди обязанностей Николая Мартыненко сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Об этом Украинской правде сказала адвокат Мартыненко Татьяна Черезова.

Она отметила, что суд принял соответствующее решение по ее ходатайству.

По словам стороны защиты, его обосновывали, в первую очередь, отсутствием рисков, что Мартыненко не скроется от следствия, выехав за пределы Украины.

«Поскольку всеми своими действиями он неоднократно доказал свое намерение доказывать невиновность в судебном порядке, политическую ангажированность данного дела», - отметила Черезова.

Кроме того, «существует необходимость представлять Центр Разумкова на международных саммитах, а также необходимость визита в Швейцарскую конфедерацию для защиты своих прав в уголовном деле, зеркальном уголовному делу НАБУ», - добавила адвокат.

Она подытожила, что соответствующее решение постоянное и не подлежит апелляции.

Второй адвокат Мартыненко в этом деле Игорь Черезов сообщил, что во время оглашения решения суда после фразы судьи «ходатайство адвоката удовлетворить» прокурор «демонстративно вышел из зала, недослушал судью, нарочито громко хлопнув дверью зала заседаний».

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко по подозревнию в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

23 мая Соломенский районный суд Киева арестовалпринадлежащие Мартыненко доли уставного капитала в трех компаниях.

Мартыненко был народным депутатом из 1998 года, неоднократно возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, считался неформальным куратором госкомпании «Энергоатом».

В парламенте 8 созыва Мартыненко представлял партию «Народный фронт», но сложил мандат в конце 2015 года.

В октябре детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».