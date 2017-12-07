В Украине набирает популярность новая суицидальная игра «Красная сова» по аналогии с печально известным «Синим китом». Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

«Сначала детей заманивают в игру. Присылают им ссылку, по которой нужно перейти (оно как бы выбрасывает ошибку). Но благодаря этой ссылке «кураторы» узнают ориентировочный адрес, где проживает участник. А потом, если ребенок отказывается выполнять какое-то задание – его шантажируют, что знают адрес и приедут на «разборки», - написал он.

«Одна из основных задач игры – быть постоянно online, моментально отвечать на сообщения кураторов, которые они присылают 24/7, а также смотреть психоделические видео посреди ночи (после этих видео взрослому можно поседеть, уже не говорю о том, что происходит с психикой детей). А еще аудио с «потустороннего мира», - добавил Кулеба.

По его словам, в Украине «Красная сова» едва не убила 14-летнюю Леру из Киева.

На следующий день после исчезновения ребенка нашли в Умани. Знакомые девушки сообщили, что она была в отчужденном состоянии, с порезами на руках, полностью разобранным на детали телефоном и инструкцией в кармане для дальнейших действий.

«По предварительной информации, полиция подозревает, что причиной стала игра «Красная сова». Ждем подтверждения», - отметил уполномоченный.

Он призвал родителей обращать внимание на поведение детей.

«Основные поведенческие признаки участия ребенка в «группах смерти» таковы: отчужденность, усталость, постоянно хочет спать, сидит в сети посреди ночи, появляются порезы на руках. Если вы заметили эти проявления в ребенка – не упрекайте и не кричите на него! Сразу начинайте доверительный разговор. Уверьте, что вы поможете ей выйти из игры и защитите от последствий. Если ребенок не идет на контакт - обратитесь к психологу!» - посоветовал Кулеба.