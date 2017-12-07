Восемь стран-членов Совета Безопасности ООН запросили проведение на текущей неделе экстренного заседания с участием генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявили в среду в постоянном представительстве Швеции при ООН, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«В свете заявления президента Соединенных Штатов о статусе Иерусалима делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Соединенного Королевства и Уругвая попросили председателя организовать до конца недели экстренную встречу Совета, на которой с докладом выступит генеральный секретарь», - говорится в письменном сообщении шведской дипмиссии.

Как сообщил агентству источник в штаб-квартире ООН, заседание может состояться 8 декабря.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать столицей Израиля Иерусалим. Он подчеркнул, что Израиль имеет право сам определять свою столицу. По мнению Трампа, «Иерусалим — не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире». Также президент США констатировал, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе.

Решение Трампа горячо приветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, назвавший его историческим. Тем временем арабские и другие мусульманские государства предупредили, что вызывающее острые дискуссии решение может усилить напряженность в регионе и сорвать попытки США достичь мирного соглашения между арабами и Израилем.