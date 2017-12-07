В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» в Харькове обыграл лидера английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

В этом матче «горнякам» достаточно было набрать одно очко, чтобы попасть в плей-офф турнира. Паулу Фонсека с первых минут выпустил на поле всех сильнейших исполнителей, в том числе Тайсона и Богдана Бутко, пропускавших последние встречи. «Манчестер Сити» уже решил задачу выхода из группы, выиграв все 5 поединков, а потому Хосеп Гвардиола позволил себе кадровые перестановки. Так, в Украину не прилетели де Брюйне (дисквалификация) и Силва, а Уокер, Стерлинг, Агуэро и Отаменди остались в запасе.



Стремление к победе «Шахтер» начал демонстрировать со старта: Тайсон пробил выше, а попытку Феррейры принял на себя защитник. На время «горожанам» удалось успокоить события, но в середине тайма «оранжево-черные» выдали ударный отрезок из серии моментов и двух забитых голов. Так, Тайсон протащил мяч через полполя и отдал Марлосу, после удара которого гостей выручил Эдерсон. А уже в следующей атаке Марлос выступил в роли ассистента, подключив на углу штрафной Бернарда, а тот выкрутил мяч в самую девятку – 1:0! Пару минут спустя Бернард оказался на той же позиции, но вратарь «Сити» был начеку. На 32-й минуте Марлос передачей нашел Исмаили, защитник обыграл Эдерсона и отправил мяч в сетку – 2:0.



Вторая половина прошла в напряженной борьбе, однако опасных моментов у ворот обеих команд было немного: Андрей Пятов выручил после удара Лероя Сане, Эдерсон прервал острый прострел Исмаили и среагировал на выстрел Ракицкого со штрафного. «Горняки» грамотно действовали в середине поля и не давали разбежаться сопернику. Свой первый шанс подопечные Гвардиолы получили лишь за 10 минут до финального свистка – Жезус бил после фланговой передачи и попал в штангу. А уже в компенсированное время тот же Жезус заработал пенальти, который реализовал Агуэро. Однако итоговая победа достается украинскому клубу. 2:1 – «Шахтер» набирает 12 очков и выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.



По материалам: пресс-служба ФК «Шахтер»