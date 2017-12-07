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Президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут чинить никаких препятствий российским спортсменам, пожелавшим принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать», - приводит слова Путина РИА Новости.  

Он высказался и по самому решению исполкома МОК.

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными», - заявил президент РФ.

Также Путин подчеркнул, что «окончательное решение должно принять олимпийское собрание», которое пройдет в Москве 12 декабря.

Напомним, во вторник, 5 декабря, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом создал специальную панель для допуска «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Они будут соревноваться под наименованием «Спортсмены-олимпийцы из России», выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях будет звучать олимпийский гимн.
ForUm

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