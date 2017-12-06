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Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля в центре Харькова.

По данным пресс-службы облглавка, под задним колесом машины «Тойота» находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль тронулся, прогремел взрыв. 35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу.

Информация о происшествии улице Отакара Яроша поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 14:40.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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