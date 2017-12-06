Президент Национальной академии аграрных наук Ярослав Гадзало выразил поддержку активистам, освободившим Михаила Саакашвили, и сообщил, что готов вывести сотрудников Академии и крестьян на митинг, если давление власти на академию будет продолжаться. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Академии аграрных наук.

«На сегодняшний день мы работаем в условиях тотального недофинансирования отечественной науки, в том числе и аграрной. В то время, как наши западные коллеги имеют возможность вкладывать сотни миллионов долларов в исследовательские работы, у нас за долги, которые накопились после реставрации здания НААН на Амурской площади, пытаются взыскать ряд объектов – в том числе и здание президиума НААН («дом ипподрома»), которое является исторической достопримечательностью столицы.

Хочу отметить, что только за 9 месяцев этого года государственные предприятия, которые входят в состав академии, перечислили в бюджет 639,3 млн грн. Я убежден, что эти средства должны остаться в распоряжении академии и обеспечить нам финансирование дополнительных потребностей, таких как реставрация зданий НААН и их осовременивание, помощь молодым ученым и организация и проведение международных научных конференций и семинаров», - отметил Гадзало.

Вчера он лично приехал на митинг под Верховную Раду, чтобы поддержать Саакашвили в его требованиях относительно принятия Радой законов об отставке генерального прокурора и объявления импичмента действующему президенту Украины.

Напомним, что перед этим Гадзало был замешан в целом ряде скандалов связанных с коррупцией и превышением должностных полномочий. А именно: получение ежегодного коррупционного дохода размером 120 млн долл. от сдачи земель Академии в теневую аренду, продажи здания президиума Академии («Дома ипподрома») олигарху Валерию Хорошковскому, подписание договора о сотрудничестве с китайским агрохолдингом, согласно которому последний получит в аренду значительную часть земель НААН сроком на 49 лет.