Функционирование нелегальной фабрики по производству табачных изделий, на которой были задействованы украинцы, разоблачили правоохранители Испании вместе с пограничниками Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Информацию о том, что на территории Испании функционирует нелегальная фабрика, сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления ГПСУ получили в рамках сотрудничества с миссией ЕС EUBAM.

Предварительно установлено, что к указанной противоправной деятельности в качестве нелегальной рабочей силы привлечены и граждане Украины.

В результате реализации совместного плана действий был установлен основной организатор, иностранный гражданин, и его пособник, наш соотечественник, который втягивал в преступную деятельность граждан Украины.

Вчера, 5 декабря 2017 года, в районе одного из городов испанской провинции Гранада правоохранители, в том числе с участием представителя Государственной пограничной службы Украины, обнаружили нелегальную фабрику по производству табачных изделий. На ней задержали организатора, а также граждан Португалии, Испании и 7 граждан Украины.

Во время проведения следственных действий было изъято оборудование для производства 2 млн сигарет в сутки, 200 ящиков табачных изделий и сырье для производства еще около 3000 ящиков.

Сейчас проводятся досудебное следствие и проверочные мероприятия по обстоятельствам привлечения украинских граждан к противоправной деятельности за рубежом.