Правительство Украины призывает Верховную Раду Украины уже завтра, 7 декабря, принять заблаговременно подготовленный и подробно обсужденный проект бюджета на 2018 год. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Завтра, 7 декабря - ответственный день для парламента. Со середины сентября мы проводили дискуссии, подготовили качественный проект бюджета на 2018 год. Мы имеем шанс принять бюджет заблаговременно, принять уже завтра все решения. Это бюджет развития и экономического роста, который обеспечивает модернизацию Украины. Перед каждым всегда есть выбор - или ты создаешь и строишь, или принимаешь решение разрушать и уничтожать. Я всегда буду с теми, кто создает и буду против тех, кто разрушает. А на вопрос, что будет завтра, я даю четкий ответ. Завтра, 7 декабря - время принятия решения об утверждении бюджета на 2018 год. Завтра зависит, как мы проживем следующий год», - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин заложил в проект бюджета эффективные инструменты развития экономики, обеспечения благосостояния людей, внедрение модернизации промышленности, строительства инфраструктуры и реализации программ энергоэффективности.

«Мы будем финансировать образование, здравоохранение. Будем давать людям уверенность в том, что ситуация меняется в лучшую сторону», - отметил Гройсман и поблагодарил Президента Украины и представителей депутатского корпуса за помощь в проведении бюджетного процесса.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования, с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, и основан на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%.

1 декабря Кабмин одобрил проект бюджета на 2018 год и передал на рассмотрение в Верховную Раду.

4 декабря документ поступил в Раду.