В США обсуждают жесткий пакет санкций против России, в котором может быть ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Как далеко готова пойти Америка, когда президент США Дональд Трамп подпишет решение о предоставлении Киеву летального оружия и о долгосрочной стратегии США в отношении Украины - в интервью Радио Свобода рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

- Что нужно, чтобы персональные санкции против российских олигархов и окружения Путина, о которых сейчас говорят в Вашингтоне, приняли в январе?

- За весь период российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма санкции только усиливались. Такая линия была выбрана изначально, и она соблюдается

Принятый недавно и подписанный Дональдом Трампом закон о дополнительных санкциях против Ирана, Кореи и России выполняется. 28 ноября были введены новые секторальные санкции против энергетического и финансового секторов России. И эти санкции будут еще болезненнее, чем предыдущие.

Относительно персональных санкций – они уже есть. И мы сотрудничаем в том, чтобы они действовали правильно. А относительно января, то буду откровенным, сейчас нет четкого положения, какие санкции требует Конгресс от исполнительных структур. В январе в Конгресс должен быть предоставлен конкретный список людей из окружения Путина. Что дальше с этим списком будет, еще будут решать.

- Источники Радио Свобода говорят, что следующий пакет персональных санкций, с именами людей из окружения Путина, должен быть самым жестким за все время. Киев каким-то образом участвует в этом процессе?

- Мы участвуем во всех процессах, касающихся национальных интересов Украины и взаимодействия с США, в частности относительно политики санкций.

Первый блок – чтобы санкции должным образом выполнялись. Второй блок касается новых санкций, в частности нарушение нашего внутреннего законодательства, международных норм. И, конечно, мы смотрим за ситуацией внутри страны и передаем списки. Не забывайте, что и в Украине есть такой закон о санкциях против России.

- Законопроект о предоставлении Украине 50 млн долларов на летальное вооружение прошел Конгресс и Сенат, осталось только подпись Трампа. Когда эта подпись будет?

- Думаю, что это будет еще в этом году. А что касается предоставления более мощного летального оружия, то это отдельное решение, которое должно быть принято именно президентом, все подготовительные процедуры на сегодняшний день проведены. Это политическое решение, и оно будет приниматься с учетом национальных интересов США. Надеемся, что наши аргументы о том, что предоставление такого вооружения еще до президентских выборов в России является очень важным и станет дополнительным рычагом влияния, будут услышаны.

- Украина уже получает американское оружие по коммерческому контракту, покупает гранатометы. Это все контракты? Есть еще?

- Это не единственный контракт. Я только могу сказать, что все существующие контракты – в рамках международного законодательства. И Украина, как страна, которая должным образом выполняет требования экспортного контроля, имеет право на закупку вооружений. Список шире, но ограничивается тактическим видом вооружений, летальным в том числе. Поэтому мне странно было слышать некоторых наших политиков, что Америка не предоставляет оружия. Америка предоставляет оружие, но это оружие оперативно-тактическое. Это следующий этап углубления взаимодействия и, очевидно, более мощный сигнал России.

- Год назад после победы Трампа эксперты говорили, что у него нет собственной стратегии в отношении Украины. Сейчас такая стратегия появилась?

- В Вашингтоне четкая позиция по Украине по совместной защите безопасности в Европе, а затем и суверенитета, территориальной целостности Украины. Встречи президента Украины, министра иностранных дел с американскими партнерами показали, что понимание важности Украины, понимание необходимости совместных действий четко отмечалось американской стороной.

Есть ли это стратегия на много лет вперед? Я бы так не сказал. Стратегии на десятилетия вперед нет, но относительно действий на последующие годы и поддержки Украины, такая позиция есть и она консолидирующая.

- Чего ждать от отношений Киева и Вашингтона в следующем году и чего удалось достичь в этом?

- Я думаю, что этот год был самый интенсивный в плане сотрудничества Украины и США за последние десятилетия. И это не преувеличение. Ведь увеличение товарооборота в 1,8 раза, почти вдвое вырос наш экспорт в США, есть проекты инвестирования. В этом году есть первые серьезные шаги по совместному строительству самолетов.

Мы достигли диверсификации поставок энергоресурсов, в частности угля. Мы сделали предварительные соглашения на следующий год. И я уже вижу возможность крупных инвестиций из США в Украину.

Относительно оборонной сферы и сферы безопасности, наше взаимодействие углубилось, и по политическому диалогу на высшем уровне, две встречи президентов, часовая встреча полным составом делегаций, это то, что хотим иметь и имеем. Более того, активность экспертная, помощь Украине выросла, а также в части реформ, вы видите какое влияние США на этот процесс в Украине.

Задача на следующий год – как выработать стратегию нашего взаимодействия на десятилетия вперед. Поэтому следующий год очень важен. Единственное, этот год будет годом подготовки парламентских и президентских выборов в Украине и промежуточных американских. Хочется, чтобы это не затормозило наши огромные возможности.