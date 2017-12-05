Четвертый раунд переговоров между специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым запланирован на следующей неделе.

Об этом в эфире радиостанции «Коммерсант FM» сообщил посол США в РФ Джон Хантсман, передает УНИАН.

«Стороны встретятся на следующей неделе», - сказал Хантсман.



Он заявил, что предыдущие три раунда переговоров «были непродуктивны».

По словам посла, то, что идет переговорный процесс, уже внушает доверие. «Мне кажется, это уже будет четвертый раунд переговоров. Надеюсь, что на четвертом раунде будут уже признаки успеха. Я сам воодушевлен», - сказал он.

При этом Хантсман считает, что Москва и Вашингтон отходят от низшей точки в отношениях, но им еще необходимо преодолеть нынешние противоречия. «В политике и международных отношениях нет такого понятия как точка невозврата, есть такое понятие как цикл отношений. И цикл, через который мы проходим, который, я надеюсь, становится стабильным, мы отходим от самой низшей точки (отношений)», - добавил он.

По словам дипломата, значительное ухудшение отношений произошло «в результате двух событий: первое – это Украина и Крым, а второе – выборы 2016 года (в США)». Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Минские соглашения были выполнены, после чего последует отмена санкций против РФ. Хантсман подчеркнул, что украинское урегулирование является главным препятствием в налаживании отношений РФ и США.

Напомним, 13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась третья встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.



