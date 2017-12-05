За прошедшие сутки боевики 21 нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В случае необходимости украинские военные давали агрессору адекватный ответ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Они доставлены в медицинские учреждения.

На луганском направлении светлодарская дуга осталась нестабильным местом противостояния. Здесь, у населенного пункта Луганское, интенсивность обстрелов из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения самая высокая и с небольшими перерывами, продолжалась фактически на протяжении всех суток. В этом районе также произошло боестолкновение, которое продолжалось более 5 часов.

«Наши бойцы отбили нападение диверсионно-разведывательной группы захватчиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса Южного военного округа РФ. В результате боя враг понес потери – один убит и еще двое ранены», - сообщили в штабе. Также в этом районе противник из крупнокалиберных пулеметов беспокоил защитников Новолуганского.

Боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке - населенного пункта, расположенного в нескольких километрах от линии соприкосновения.

Более двух десятков мин калибра 120-мм было выпущено врагом по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского и Причепиловки.

На донецком направлении противник из 82-мм минометов и пехотного вооружения неоднократно обстреливал опорные пункты вблизи Песков и Каменки.