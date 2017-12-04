Генеральные консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке частично возобновят выдачу виз россиянам, сообщает посольство США в России.

«11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объеме», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.

Как подчеркнул посол США в РФ Джон Хантсман, «мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами». «Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений», – заявил он.

«Однако мы не сможем возобновить выдачу виз в том объёме, который мы поддерживали до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств. Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объём визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США», – подытожил посол.

Напомним, США в ответ на сокращение численности сотрудников дипломатической миссии в РФ приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России.