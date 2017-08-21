США в ответ на сокращение численности сотрудников дипломатической миссии в РФ приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Об этом сообщается на сайте посольства США.

Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября. В других регионах она приостановлена на неопределенный срок, передает 112 Украина.

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее назначенные собеседования будут отменены. В посольстве отметили, что те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование.

Как сообщалось, 28 июля Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. Ровно такое число представителей российской дипмисии осталось в США после того, как 29 декабря 2016 года были высланы 35 российских дипломатов и закрыты два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за сокращение дипломатического персонала США в России. Вскоре он объяснил, что это был сарказм.