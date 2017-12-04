Польша долгое время проявляла «ангельское терпение» к Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Ващиковский напомнил, что проблемы между двумя странами начались тогда, когда Украина запретила въезд мэру Перемышля и решила отозвать решение о разрешениях на эксгумацию, сообщает LIGA.net со ссылкой на Polska The Times.

По его словам, позже «появились странные рассказы об истории».

Он считает, что до сих пор есть проблемы, связанные с запретом эксгумации жертв Второй мировой войны.

«Мы показали наше ангельское терпение Киеву, мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа, или реакция была отрицательной. В какой-то момент нам пришлось реагировать на это. И мы делаем это гораздо мягче, чем другие», - подчеркнул глава польского МИД.

Он добавил, что Польша видит определенные проблемы. «Но мы намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнерами из Украины, и они просили не разглашать эти темы, потому что у них война, и конфликт будет служить только на пользу россиянам», - отметил Ващиковский.

Напомним, Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

17 ноября во время встречи в Кракове заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь – руководитель Канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.