также в разделеПолитика
В НАТО прокомментировали инициативу Порошенко о референдуме 165
Ващиковский: В отношениях Польши и Украины нет большого напряжения 31
Законопроект по Донбассу планируют рассмотреть в середине декабря 26
У Путина отказались назвать причину освобождения Чийгоза и Умерова 38
Парубий допускает принятие бюджета-2018 в четверг 27
Советник Трампа: США продолжат укреплять обороноспособность Украины 78
Тиллерсон и Лавров обсудят в Вене ситуацию в Украине 46
Лавров анонсировал возобновление переговоров «нормандской четверки» 53
Посол США в РФ назвал условия снятия санкций 120
НАБУ собирает материалы против СБУ и ГПУ 65
Климкин упрекнул Польшу за отсутствие осуждения вандализма против украинских памятников 53
Порошенко поручил масштабно отпраздновать день рождения Чорновила 42
Германия и США согласовали позиции по миротворцам на Донбассе 76
Президент повысил Матиоса в звании 48
Украина предлагает Польше сократить «черные списки» 43
Порошенко одобрил закон о запрете «масок-шоу» 102
Порошенко: Конфликты правоохранителей напоминают латиноамериканский карнавал 47
Референдумы по ЕС и НАТО: Порошенко уверен в положительном результате 76

Польша долгое время проявляла «ангельское терпение» к Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Ващиковский напомнил, что проблемы между двумя странами начались тогда, когда Украина запретила въезд мэру Перемышля и решила отозвать решение о разрешениях на эксгумацию, сообщает LIGA.net со ссылкой на Polska The Times.

По его словам, позже «появились странные рассказы об истории».

Он считает, что до сих пор есть проблемы, связанные с запретом эксгумации жертв Второй мировой войны.

«Мы показали наше ангельское терпение Киеву, мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа, или реакция была отрицательной. В какой-то момент нам пришлось реагировать на это. И мы делаем это гораздо мягче, чем другие», - подчеркнул глава польского МИД.

Он добавил, что Польша видит определенные проблемы. «Но мы намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнерами из Украины, и они просили не разглашать эти темы, потому что у них война, и конфликт будет служить только на пользу россиянам», - отметил Ващиковский. 

Напомним, Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине. 

17 ноября во время встречи в Кракове заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь – руководитель Канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

835
Теги