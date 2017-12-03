Спортсменом из Украины, допинг-пробу которого просили испортить экс-главу Московской антидопинговой лаборатории (МАЛ) Григория Родченкова, была биатлонистка Вита Семеренко. Об этом он рассказал в интервью по электронной почте изданию The New York Times.

В конце ноября во время рассказа об этом инциденте, случившемся в 2013 году, адвокат Родченкова Джим Уолден упоминал двух руководителей российского спорта – вице-премьера РФ Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта РФ Юрия Нагорных. При этом не было понятно, кто из них озвучивал просьбу Родченкову, сообщает 112 Украина.

Бывший руководитель МАЛ рассказал, что этим человеком был Нагорных. По его словам, на одном из турниров в Москве, предшествовавших Олимпийским играм в Сочи 2014 года, замминистра спорта попросил «сделать грязным образец» Семеренко, чтобы дисквалифицировать ее. Украинская команда была тогда серьезным конкурентом для российской, выступающей на домашней Олимпиаде в Сочи.

Родченков подтвердил, что он отказался выполнять просьбу Нагорных, объяснив, что при анализе такой допинг-пробы станет заметно, что вещество подсыпано, а не прошло через организм спортсмена.

По его словам, за свою карьеру он признавал «многие грязные образцы чистыми», но не наоборот.

В итоге Вита Семеренко выступала в Сочи. В составе украинской сборной она выиграла золотую медаль в эстафете. А в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль в спринте.

Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Басманный суд Москвы 21 сентября 2017 года заочно арестовал Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Его объявили в международный розыск.

8 ноября Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Родченкова и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского по подозрению в препятствовании предварительному расследованию.

Напомним, из-за того, что в России отобрали медали, серебряную медаль в спринте на зимних Играх в Сочи-2014 получит украинская биатлонистка Вита Семеренко, которая в той гонке пришла третьей.