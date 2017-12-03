С 17:49 3 декабря жители Земли смогут наблюдать суперлуние. В это время Луна достигнет наибольших видимых размеров за 2017 год.

Луна будет на 14% больше и на 30% ярче. Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год - 357 тыс. 495 км. В полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран, сообщает УНИАН.

Суперлунием называют астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние по времени совпадают с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Сегодняшнее суперлуние - первое из трех, которые произойдут в ближайшее время. Еще две "суперлуны" можно будет наблюдать 1 и 31 января. При этом суперлуние 31 января совпадет по времени с полным лунным затмением.