Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится в Вене на полях Совета министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ.
Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
«Да, такая встреча прорабатывается», - заявили в министерстве, сообщает ТАСС
Ранее в Госдепе США также заявляли, что встреча Лаврова и Тиллерсона, где они могут обсудить «КНДР, Украину и Сирию», состоится в Вене 7 декабря.
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