Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы участники Сочи-2014 скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, а также биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина, сообщает УНИАН.

Таким образом, у России отобрали еще три медали вдобавок к ранее утраченным. Вилухина лишена «серебра» спринта и «серебра» в эстафете, Романова – серебра в эстафете.

Таким образом, серебряную медаль в спринте на зимних Играх в Сочи-2014 получит украинская биатлонистка Вита Семеренко, которая в той гонке пришла третьей. «Бронзу» получит итальянка Карин Оберхофер.

Сборная Украины с этим «серебром» все равно не поднимется выше своего 20-го места общего зачета, уступая Великобритании по количеству бронзовых медалей.

Как ранее сообщал ForUm, 22 ноября, МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи четырех российских скелетонистов – Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну и Александра Третьякова.

Третьяков лишился золотой медали, Никитина – бронзовой. Они также были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

24 ноября МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи еще четырех российских спортсменов. Среди них – бобслеист Александр Зубков, который на Играх 2-14 года завоевал два «золота».

Дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушениях антидопинговых правил бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александру Румянцеву.