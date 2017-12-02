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Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель украинца в результате наводнения на Шри-Ланке. Об этом сообщает Консульская служба МИД в Twitter.

«Консул подтверждает гибель украинца в результате шторма на Шри-Ланке. Принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры», – говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщили, что гражданина Украины смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле.
ForUm

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