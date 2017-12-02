На Шри-Ланке в результате мощного шторма «Окхи», который вызвал масштабные наводнения, погиб гражданин Украины, которого смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле.
Как сообщили в правительстве страны в субботу, в настоящее время по меньшей мере 26 человек погибли в течение последних трех дней в результате стихийного бедствия. Повреждено около 20 тыс. домов преимущественно в западных и южных прибрежных районах острова. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей, сообщает DW.
При этом уровень воды в реках на Шри-Ланке продолжает расти.
В то же время на индонезийском острове Ява по меньшей мере 25 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных мощным циклоном с сильными ливнями. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в службе чрезвычайных ситуаций Индонезии.
Шторм «Чемпака» нанес значительные разрушения в округе Пачитан в центральной части южного побережья острова Ява. Здесь сильный ветер и наводнение повредили более 1,7 тысячи домов, из региона эвакуированы более двух тысяч местных жителей. Непогода также нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству региона.
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