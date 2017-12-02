Сегодня, 2 декабря, около 10:00 утра в поселке Верхнеторецкое Ясиноватского района в результате обстрела со стороны боевиков местная жительница 1986 года рождения получила осколочное ранение ноги, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным главка, во время обстрела потерпевшая находилась на улице Октябрьской возле магазина Хуторок.

Раненую госпитализированы в больницу в город Торецкое. На место направлены полицейских из Краматорска для документирования последствий обстрела.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины «Террористический акт».