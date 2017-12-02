также в разделеОбщество
В УПЦ КП готовы перенести православное Рождество на 25 декабря 21
Закон о выходном дне 25 декабря вступил в силу 26
1 декабря. Картина дня 57
В ОБСЕ назвали количество россиян в СММ на Донбассе 59
На Запорожье участникам АТО выделили земучастки на территории кладбища 33
Украинца Балуха отпустили под домашний арест 49
ГТС Украины прокачала вдвое больше российского газа, чем «Северный поток» 34
В Одессе трое следователей украли $120 тысяч 43
В Украину не пустили дядю Саакашвили 31
Испания начала процедуру экстрадиции Онищенко 63
Кабмин отправил в Раду доработанный госбюджет-2018 32
Размещение карты с «Л/ДНР» во Львове начали расследовать как сепаратизм 47
В НАБУ рассказали, чьи машины нашли у «агента Катерины» 175
Оксана Марченко рассказала о своей жизни за кадром нового проекта «Время строить» 69
Филарет: Украинская церковь никогда не вернется в Московский патриархат 119
Сытник: Все операции НАБУ под прикрытием сорваны 72
СБУ проведет проверку из-за карты с ОРДЛО на форуме во Львове 36
Горбатюк о «Межигорье»: Слово за Нацагентством по возврату активов 32

Населенные пункты Травневое и Гладосово Донецкой области располагались на подконтрольной Украине территории и поэтому их никто не «освобождал». Об этом в эфире Громадського заявил офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

«Эти два населенных пункта, это Травневое и Гладосово, располагались на подконтрольной Украине территории. Их никто не освобождал», - подчеркнул он.

Он также заявил, что нет никакой «серой зоны». «Расстояние от одних траншей к другим - это и есть так называемая серая зона, она нигде не оговорена», - отметил Волошин.

«Состоялось, я вам объясню что. Наши подразделения ВСУ, согласно Минских договоренностей, могут на подконтрольной себе территории проводить любые действия по изменению тактического положения по передислокации одних и других подразделений», - добавил офицер Генштаба.

Отвечая на вопрос ведущего, что было на этих территориях раньше, Волошин сказал: «Там также были наши. Эти населенные пункты были под нашим контролем, там, скажем, не ходили ежедневно вооруженные люди и не было траншей накопанного много».

Он также опроверг якобы приближение украинской ДРГ к позициям «ДНР», о чем заявляли боевики. «Мы просто зашли, передислоцировали туда подразделения и начали там строить укрепления», - подчеркнул он.

Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги