Населенные пункты Травневое и Гладосово Донецкой области располагались на подконтрольной Украине территории и поэтому их никто не «освобождал». Об этом в эфире Громадського заявил офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

«Эти два населенных пункта, это Травневое и Гладосово, располагались на подконтрольной Украине территории. Их никто не освобождал», - подчеркнул он.

Он также заявил, что нет никакой «серой зоны». «Расстояние от одних траншей к другим - это и есть так называемая серая зона, она нигде не оговорена», - отметил Волошин.

«Состоялось, я вам объясню что. Наши подразделения ВСУ, согласно Минских договоренностей, могут на подконтрольной себе территории проводить любые действия по изменению тактического положения по передислокации одних и других подразделений», - добавил офицер Генштаба.

Отвечая на вопрос ведущего, что было на этих территориях раньше, Волошин сказал: «Там также были наши. Эти населенные пункты были под нашим контролем, там, скажем, не ходили ежедневно вооруженные люди и не было траншей накопанного много».

Он также опроверг якобы приближение украинской ДРГ к позициям «ДНР», о чем заявляли боевики. «Мы просто зашли, передислоцировали туда подразделения и начали там строить укрепления», - подчеркнул он.

Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.