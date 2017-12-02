В Украинской православной церкви Киевского патриархата не против переноса празднования православного Рождества на 25 декабря, если «этого захочет народ». Об этом предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что принятие Верховной Радой закона о праздновании Рождества по новому стилю не касается украинских православных церквей, а только римско-католической церкви, сообщает УНИАН.

«Поэтому для нас в отношении этого закона все равно - есть он или нет. Мы праздновали и будем праздновать Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю, потому что этого хочет народ. Хотя подавляющее большинство православных церквей празднуют по новому стилю. И если народ готов перейти на новый стиль в церковных праздниках, то мы перейдем. А если народ не хочет, то не будем этого делать», - сказал Филарет.

Как ранее сообщал ForUm, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496).

29 ноября документ подписал Президент. 2 декабря он вступил в силу.