также в разделеОбщество
Генштаб: ВСУ не освобождали Травневое и Гладосово 32
Закон о выходном дне 25 декабря вступил в силу 26
1 декабря. Картина дня 57
В ОБСЕ назвали количество россиян в СММ на Донбассе 59
На Запорожье участникам АТО выделили земучастки на территории кладбища 33
Украинца Балуха отпустили под домашний арест 49
ГТС Украины прокачала вдвое больше российского газа, чем «Северный поток» 34
В Одессе трое следователей украли $120 тысяч 43
В Украину не пустили дядю Саакашвили 31
Испания начала процедуру экстрадиции Онищенко 63
Кабмин отправил в Раду доработанный госбюджет-2018 32
Размещение карты с «Л/ДНР» во Львове начали расследовать как сепаратизм 47
В НАБУ рассказали, чьи машины нашли у «агента Катерины» 175
Оксана Марченко рассказала о своей жизни за кадром нового проекта «Время строить» 69
Филарет: Украинская церковь никогда не вернется в Московский патриархат 119
Сытник: Все операции НАБУ под прикрытием сорваны 72
СБУ проведет проверку из-за карты с ОРДЛО на форуме во Львове 36
Горбатюк о «Межигорье»: Слово за Нацагентством по возврату активов 32

В Украинской православной церкви Киевского патриархата не против переноса празднования православного Рождества на 25 декабря, если «этого захочет народ». Об этом предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что принятие Верховной Радой закона о праздновании Рождества по новому стилю не касается украинских православных церквей, а только римско-католической церкви, сообщает УНИАН.

«Поэтому для нас в отношении этого закона все равно - есть он или нет. Мы праздновали и будем праздновать Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю, потому что этого хочет народ. Хотя подавляющее большинство православных церквей празднуют по новому стилю. И если народ готов перейти на новый стиль в церковных праздниках, то мы перейдем. А если народ не хочет, то не будем этого делать», - сказал Филарет.

Как ранее сообщал ForUm, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496).

29 ноября документ подписал Президент. 2 декабря он вступил в силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги