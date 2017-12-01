Уже на этой неделе стартует новое реалити-шоу на телеканале «Интер» – «Время строить». Подробностями своей жизни за кадром с «КП» в Украине» поделилась ведущая нового проекта Оксана Марченко. Рассказала она в интервью и о своей семье.

Старший сын Оксаны учится в школе Paris School of Business, заканчивает бакалаврат и собирается продолжать обучение в магистратуре. «Но по окончании своего образования он хочет работать и жить в Украине, потому что для себя давно ответил на этот вопрос», – подчеркнула ведущая.

«Даша учится в школе в Киеве, интересуется танцами, играет на гитаре, поет, ведет обычную жизнь школьницы ее возраста со всеми вытекающими последствиями –экскурсии, школьные друзья, круг интересов достаточно велик. Мы всячески поддерживаем ее со своей стороны», – рассказала Оксана Марченко.

Своих детей она учит быть толерантными и демократичными, а также уважать чужое мнение, «даже если оно кардинально отличается от вашего».

«Если им нужна помощь, они обращаются за советом. Но если я слышу, что «я сама или я сам», то стараюсь не вмешиваться. Они знают, что на нашу с папой помощь всегда могут рассчитывать», – подытожила Оксана.

Любимица миллионов призналась, что любит «когда чисто и красиво». «Мне нравится декорировать дом, когда есть какие-то поводы или праздники. Я всегда хотела, чтобы людей, которые ко мне приходят, окружал уют. Сейчас потрясающий период, приближаются новогодние праздники, и у нас есть елка, которую украшаю только я уже много лет», – рассказала Оксана Марченко.

Также телезвезда открыла свой секрет красоты и здоровья: «Фитнес, бег, плаваю много, занимаюсь с тренером, не употребляю алкоголь, сахар, не курю, много хожу пешком – 5–7 км каждый день». Но главным секретом она считает умение радоваться жизни. «Получаю удовольствие от всего, что вижу, очень люблю людей и не обращаювнимания на чужие недостатки», – призналась Оксана Марченко.

Напомним, уже в эту субботу, 2 декабря, в 20:30, стартует новое реалити-шоу телеканала «Интер» с Оксаной Марченко.