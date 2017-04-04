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Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом в Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня ЕС предоставил второй транш в 600 млн евро, как часть макрофинансовой помощи для стабилизации и реформирования экономики», – написал он.

Напомним, 16 марта Европейская комиссия утвердила решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
ForUm

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