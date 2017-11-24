Президент Петр Порошенко заявил о достижении договоренности по программе макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на 2018-2019 годы.

«Договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном плане макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы, три транша. Такой же объем и начинает работать с января 2018», - сказал он на брифинге в Брюсселе, передает Радио Свобода.

По словам Порошенко, макрофинансовая помощи будет стимулировать Украину в проведении реформ.

«У нас есть договоренность не разглашать цифры, но поскольку вы очень хорошо осведомлены, мы договорились, что объемы будут примерно те же, как и третий транш», - сказал президент.

Накануне глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина вскоре может потерять возможность получить 600 млн евро последнего транша ЕС, если не выполнит ряд требований.

Третьей программой макрофинансовой помощи ЕС, которая будет действовать до конца 2017 года, в целом предусмотрено предоставление Украине трех траншей в размере 600 млн евро каждый, два из которых Украина уже получила.