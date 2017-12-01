Прокуратура Франции подозревает члена Совета Федерации Сулеймана Керимова в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 400 миллионов евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство AFP.

По данным собеседников агентства, Керимов с 2006 года не заплатил налоги с покупки пяти вилл. Утверждается, что около 40 миллионов евро были выплачены наличными. По делу Керимова арестована риелтор, ее имя не называется. Еще одним фигурантом стал управляющий недвижимостью политика – его выпустили под залог на сумму 140 тысяч евро, передает 112 Украина.

Напомним, Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. По версии следствия, он создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу. Утверждается, что цены на недвижимость были специально занижены, чтобы снизить налоги. Сам политик эти обвинения отвергает. Керимов отпущен под залог 5 миллионов евро, но ему нельзя покидать Францию.

В Министерстве иностранных дел России действия французских властей назвали незаконными, поскольку Керимов обладает дипломатическим иммунитетом. Власти Франции заявляют, что дипломатический иммунитет не распространяется на суть предъявленных Керимову обвинений в мошенничестве.