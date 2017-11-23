Суд во Франции предъявил российскому миллиардеру, члену Совета Федерации Сулейману Керимову обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Как сообщает ВВС, максимальное наказание по этим обвинениям, согласно французскому законодательству, - до 10 лет лишения свободы.

Избирая для обвиняемого меру пресечения, суд постановил, что Керимов может остаться на свободе, но должен сдать французским властям свой паспорт и внести залог в размере 5 млн евро, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Бизнесмену также запретили выезжать за пределы департамента Приморские Альпы и вступать в контакт с несколькими людьми, список которых прокуратура уточнить отказалась. Кроме того, его обязали несколько раз в неделю отмечаться в местной полиции.

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в понедельник вечером, но известно об этом стало только на следующий день. Сенатора доставили в полицейский участок и дважды продлевали срок его задержания.

Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на французскую прокуратуру, Керимов был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов.

По сообщениям СМИ, французские следователи заподозрили Керимова в покупке нескольких роскошных вилл на Лазурном берегу через подставные компании. Как пишет газета Le Figaro, вместе с Керимовым были задержаны четыре человека.

Речь идет об отмывании «нескольких десятков миллионов евро», полученных в результате налоговых махинаций, совершенных организованной группой, цитирует издание источника, близкого к расследованию.

МИД России настаивает на том, что как у члена верхней палаты российского парламента у Керимова есть дипломатический иммунитет от уголовного преследования на территории иностранных государств.

В свою очередь в МИД Франции заявили, что решение о том, на что распространяется дипломатический иммунитет Керимова, вынесет французский суд.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Сулейман Керимов «является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции».

По словам источника РИА Новости в Совете Федерации, поскольку сенатор прибыл во Францию по личным делам, а не в составе российской делегации, его дипломатический паспорт остался в верхней палате российского парламента.

Как сообщала еще в марте этого года газета Nice Matin, в феврале на вилле на мысе Антиб, предположительно принадлежащей Керимову, прошли обыски.

Издание писало, что следователи изъяли счет на ремонтные работы на сумму 580 тыс. евро, а в гараже виллы обнаружили автомобили Ferrari и Bugatti.

Согласно документам виллой владеет швейцарский финансист Александер Штудхальтер, однако французские правоохранители предполагают, что он является фиктивным собственником, уточняла газета.

Помощник Керимова Алексей Красовский тогда заявлял РБК, что сенатор «не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, и иной недвижимости за пределами России».

В имущественной декларации за 2016 год Сулеймана Керимова указано, что он не имеет недвижимости за пределами России.

В рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21-е место, его состояние журнал оценивает в 6,3 млрд долларов.

Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций крупнейшей золотодобывающей компании России «Полюс» и международный аэропорт Махачкалы.

Бизнесмен долгое время был хозяином махачкалинского футбольного клуба «Анжи». В этот период северокавказский клуб прославился своей щедростью и закупал самых дорогих звезд – таких, как нападающий из Камеруна Самюэль Это'О.

После принятия закона, запрещающего сенаторам вести бизнес, Керимов должен был отказаться от прямого владения бизнесом. Свои активы он постепенно передавал 21-летнему сыну Саиду Керимову – так, аэропорт был переписан на него в 2017 году.

Доход Керимова, согласно декларации за 2016 год, составил всего 5,4 млн рублей, а его супруга заработала 3,9 млн рублей. Никакая недвижимость Сулейману Керимову, согласно декларации, не принадлежит.