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Польским политикам следует помнить, что без независимой Украины не будет независимой Польши. Об этом в интервью 5 каналу сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Не хочется быть банальной, но где-то, наверное, Пилсудского надо вспоминать о том, что без независимой Украины независимой Польши таки не будет. И для обеих стран наша сила, мощь, становление, территориальная целостность, суверенитет являются принципиальными для того, чтобы мы дальше могли двигаться уверенно ради наших граждан», - сказала она.

«Поэтому хочу рассматривать осложнение польско-украинских отношений как временные трудности, которые явно не добавляют оптимизма, но вместе с тем заставляют определенным образом креативно подходить к тому, как действовать дальше», - добавила вице-премьер.

Напомним, глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что некоторые страны Европы в случае необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше.
ForUm

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