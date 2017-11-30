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Концерт российского рэпера Басты, который должен был состояться 1 декабря в киевском клубе Stereo Plaza, отменен, сообщили организаторы.

Это связано с запретом въезда артисту на территорию Украины. 

«Концерт Басты в Киеве в Stereo Plaza отменен в связи с запретом въезда на территорию Украины. Все ранее приобретенные билеты подлежат возврату в билетных кассах. Порядок и сроки возврата будут объявлены отдельно в понедельник 4 декабря», - отмечается в сообщении.

Как сообщал ForUm, о том, что известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) стал персоной нон грата в Украине, стало известно в сентябре.

после концертов в Крыму в июне рэпер Баста выступил в Киеве. При этом он попал в базу «Миротворца» еще в апреле 2017 года по причине «незаконного пересечения государственной границы Украины» и «отрицания российской агрессии».

Ранее концерт Басты отменили в Одессе, хотя пиарщик артиста утверждал, что он перенесен на другую дату.
ForUm

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