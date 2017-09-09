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Известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) стал персоной нон грата в Украине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос Апострофа.

Издание обращалось в СБУ с вопросом, принималось ли этим органом решение относительно указанного гражданина РФ, поскольку он после аннексии Крыма выступал с концертами на полуострове.

В ответе СБУ говорится, что было принято решение запретить Басте въезд в Украину на три года.

«Согласно ст.13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года», - говорится в документе.

Напомним, после концертов в Крыму в июне рэпер Баста выступил в Киеве. При этом он попал в базу «Миротворца» еще в апреле 2017 года по причине «незаконного пересечения государственной границы Украины» и «отрицания российской агрессии».

Ранее концерт Басты отменили в Одессе, хотя пиарщик артиста утверждал, что он перенесен на другую дату.
ForUm

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