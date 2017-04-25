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Известный российской рэп-исполнитель «Баста» (Михаил Вакуленко), который в 2015 году выступал в аннексированном Россией Крыму, 17 июня проведет концерт в Киеве, сообщает Апостроф.

Журналисты обратились в Службу безопасности Украины с вопросом о том, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства.

«По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось», - говорится в ответе на запрос.

Напомним, 23 апреля российскую певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда в Конотопе в связи с посещением оккупированного Крыма в 2015 году. Ей запрещен въезд в Украину на три года.

По этой же причине представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой запретили въезд в Украину.
ForUm

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