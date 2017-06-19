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В Одессе отменили концерт российского рэпера Василия Вакуленко («Басты»), который гастролировал в Крыму. Об этом сообщила администрация ночного клуба «Ибица» в Facebook.

«Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения», - сообщили организаторы выступления.

О причинах отмены концерта не сообщается. Однако 13 июня экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко обнародовал от имени одесских активистов «черный список» артистов-нарушителей украинского законодательства, которые запланировали свои выступления в Одессе. Среди них значится и  российский рэпер «Баста».

Напомним, 8 июня, во время выступления Ирины Билык на открытии ресторана в Одессе активисты устроили потасовку

28 мая активисты сорвали концерт певицы Светланы Лободы в Одессе.

Позже певец Иван Дорн отменил запланированный на 9 июня концерт в ночном клубе Ibiza в Одессе.

 
ForUm

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