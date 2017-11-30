Дания приняла закон, который запрещает прохождение российского газопровода «Северный поток- 2» через ее территориальные воды. Об этом сообщает Радио Свобода.

Эта мера позволяет правительству запрещать создавать трубопроводные проекты, руководствуясь соображениями безопасности или внешней политики. Ранее вопросы внешней политики и политики безопасности не были веским основанием для того, чтобы регулирующие органы запрещали трубопроводы в территориальных водах Дании.

Напомним, в Европейской комиссии заявили, что не видят необходимости в реализации проекта по строительству нового российского газопровода «Северный поток-2».

В ЕС существуют разногласия по вопросу о строительстве газопровода. По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, лидеры ряда государств, в том числе Польши, Литвы, Латвии и Дании, выразили свои опасения в связи с проектом строительства, указывая на угрозу возрастания зависимости ЕС от поставок российских энергоносителей и на агрессивную политику России по отношению к ее соседям. Однако другие страны, в том числе Германия и Австрия, отвергли призывы к тому, чтобы Европейская комиссия прямо начала переговоры с Россией о газопроводе. В Берлине и Вене утверждают, что «Северный поток» является коммерческим проектом, и политические соображения не должны играть главную роль при его оценке. Компании из Германии и Австрии входят в число инвесторов проекта «Северный поток – 2».

Ранее десять стран Евросоюза направили в Еврокомиссию письмо, в котором заявили, что проект «Северный поток-2» противоречит интересам ЕС.

В прошлом году крупнейшая нефтегазодобывающая компания Германии Wintershall - дочернее предприятие химического концерна BASF - сообщила о своем выходе из проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

Также в конце июля польский антимонопольный регулятор UOKiK не согласовал создание совместного предприятия для строительства «Северного потока-2».