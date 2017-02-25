В ФРГ поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2», который будет проложен по дну Балтийского моря. В Литве и Латвии проект критикуют и выступают против него. Эксперты говорят о политическом аспекте, сообщает «DW».

Планируется, что «Северный поток-2» будет проложен по дну Балтийского моря для транспортировки газа из РФ на внутренний европейский рынок. Запланированная мощность газопровода - 55 млрд кубометров в год, что позволит в два раза увеличить поставки топлива в Германию. Однако страны Балтии выступают против строительства магистрали.