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В ФРГ поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2», который будет проложен по дну Балтийского моря. В Литве и Латвии проект критикуют и выступают против него. Эксперты говорят о политическом аспекте, сообщает «DW».

Планируется, что «Северный поток-2» будет проложен по дну Балтийского моря для транспортировки газа из РФ на внутренний европейский рынок. Запланированная мощность газопровода -  55 млрд кубометров в год, что позволит в два раза увеличить поставки топлива в Германию. Однако страны Балтии выступают против строительства магистрали.

 

 
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