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Заместитель помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента Джон МакКаррик заявил, что официальные лица США «не видят возможности строительства» российского газопровода Nord Stream 2 (Северный поток-2).

«Мы не предполагаем, что это произойдет. Существует множество причин, почему этого не произойдет… Суть в том, что мы против него. Мы не видим возможности его строительства, так почему я должен рассматривать любой другой вариант?», - отметил он, сообщает «Новое время».

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР.

Санкциями запрещены частные инвестиции в сумме более 10 млн долл. в российские приватизационные сделки и ограниченны инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн долл. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода «Северный поток-2».

 
ForUm

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