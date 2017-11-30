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Жительница Сочи Инга Тутисани, осужденная за государственную измену из-за sms в Грузию о движении российских войск в августе 2008 года, вышла на свободу. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Иван Павлов.

Краснодарский краевой суд приговорил ее к шести годам заключения, Верховный суд РФ в ноябре смягчил наказание до 4 лет и 1 месяца. Почти весь этот срок она уже отбыла и теперь ее освободили из СИЗО.

«Инга Тутисани уже дома», — сказал адвокат.

Как сообщала защита, по схожим обстоятельствам были осуждены четыре женщины, которые сообщили о движении в сторону Грузии кораблей и поездов с военной техникой. Оксану Севастиди, Анник Кесян и Марину Джанджава впоследствии помиловал президент РФ.


 
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