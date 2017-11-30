В пятницу, 1 декабря, в Киеве облачно, дождь, ночью местами сильный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...+4 градуса.

В Карпатах ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, температура ночью и днем -2...+3 градуса.

На севере Украины облачно, дождь, местами сильный, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов.

В центре Украины облачно, дождь, местами сильный, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +4...+9 градусов, в Кировоградской области ночью +5...+10 градусов, днем +10...+15 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+7 градусов.

На юге Украины облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов, в Запорожской области ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Крыму облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17 градусов.