Новый состав Верховного суда официально начнет свою работу 15 декабря текущего года.
За соответствующее решение проголосовали 100 судей ВС, сообщает Укринформ.
Судья-докладчик по этому вопросу Лариса Рогач предложила определить днем начала работы ВС 15 декабря - к 100-летию создания Генерального суда Украинской народной республики.
Как ранее сообщал ForUm, 29 сентября Высший совет правосудия решил внести представление Президенту о назначении 111 кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного суда.
11 ноября Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда Украины.
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