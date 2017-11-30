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Новый состав Верховного суда официально начнет свою работу 15 декабря текущего года.

За соответствующее решение проголосовали 100 судей ВС, сообщает Укринформ.

Судья-докладчик по этому вопросу Лариса Рогач предложила определить днем начала работы ВС 15 декабря - к 100-летию создания Генерального суда Украинской народной республики.

Как ранее сообщал ForUm, 29 сентября  Высший совет правосудия решил внести представление Президенту о назначении 111 кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного суда. 

11 ноября Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда Украины.
ForUm

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