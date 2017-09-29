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Высший совет правосудия внес представление Президенту Украины на назначение 111 судей обновленного Верховного суда из 120 победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Соответствующий перечень обнародовал на заседании Высшего совета правосудия председатель ВСП Игорь Бенедисюк. Согласно перечню, двум кандидатам отказано - не попадут в обновленный Верховный суд Владимир Матюхин и Татьяна Франтовская, сообщает УНИАН.

Еще по семи кандидатам - Виктории Мацедонской, Татьяне Стрелец, Ольге Ступак, Сергею Погребному, Вадиму Коротуну, Александре Яновской и председателю Совета судей Украины Валентине Симоненко - принятие решения было отложено.

Негативное заключение Общественного совета добродетели из 9 человек, которые не получили одобрения ВСП, имели Франтовская, Стрелец, Ступак, Погребной и Симоненко.

Как сообщал ForUm, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного суда.

 

Ранее Президент Петр Порошенко прогнозировал, что новый Верховный суд Украины заработает уже в мае-июне этого года.
ForUm

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