Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда Украины.

Указ зачитал на торжественной церемонии принятия присяги судей ВСУ заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, сообщает Укринформ.

Как отметил Глава государства, новый Верховный суд впервые сформирован на основе конкурса – беспрецедентного и уникального, открытого и прозрачного.

«Каждый четвертый судья обновленного Верховного суда – адвокат или ученый. Они получат шанс построить новую систему правосудия, руководствуясь украинскими законами и европейскими стандартами и ценностями», - заявил он.

На очереди, по словам Порошенко, - принятие еще ряда законов об изменениях в системе правосудия: закона об антикоррупционном суд об адвокатуре, о правовом образовании и тому подобное. «Мы открываем новую страницу в истории правосудия в Украине!» - подчеркнул он.

Напомним, Высший совет правосудия в течение 14-25 сентября 2017 рассмотрел 120 материалов о внесении представления Президенту о назначении на должности судей Кассационного хозяйственного, Кассационного административного, Кассационного уголовного, Кассационного гражданского судов в составе Верховного суда.

29 сентября 2017 Высший совет правосудия решил внести представление Президенту о назначении 111 кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного суда. В то же время ВСП отложил рассмотрение материалов по семи кандидатам на должности судей Верховного суда. Причинами этого стали нерассмотренные дисциплинарные производства в отношении действующих судей; наличие дисциплинарных жалоб, требующих проверки к решению вопроса назначения кандидатов на должности; поступления обращений относительно кандидата, которые требовали дополнительного изучения.

Во время заседания 9 ноября ВСП рассмотрел вопрос о внесении представления Президенту о назначении еще трех судей на должности судей Кассационного уголовного суда и Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

Таким образом, на сегодня Высшим советом правосудия принято решение о внесении представления Президенту Украины о назначении 114 кандидатов на должности судей Верховного суда.