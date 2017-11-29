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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует наработки на принятие изменений в антимонопольное законодательство с целью изменения существующей практики работы Антимонопольного комитета и устранения коррупционных угроз в деятельности ведомства.

Об этом он сказал во время выступления на Международном саммите мэров, сообщили  ForUm’у в пресс-службе правительства.

Премьер подчеркнул, что только в этом году действия АМКУ стали причиной срыва сразу нескольких крупных тендеров – прежде всего, по закупке оборудования для таможни и строительства новых вагонов для «Укрзализныци».

«Блокирование тендеров носит жесткие признаки коррупционности и угрозы развития государства, - сказал Гройсман. - Вопрос АМКУ выходит на уровень национальной безопасности. Мы готовим изменения в законодательство. Все, кто причастен к коррупции, должны понести ответственность перед законом. Я найду возможности, и все виновные будут наказаны».

Напомним, в конце сентября премьер-министр инициировал проверку работы Антимонопольного комитета за срыв тендеров, которые объявила Государственная фискальная служба Украины на закупку сканеров для таможни.

 
ForUm

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