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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проверку работы Антимонопольного комитета за срыв тендеров, которые объявила Государственная фискальная служба Украины на закупку сканеров для таможни.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Украинская ГФС объявила тендер на закупку сканеров. Мы должны установить их на всех границах, чтобы понять, какие товары приходят в страну. Однако Антимонопольный комитет отменил этот тендер, - сказал глава правительства. - Это преступление против государства, против поступлений в госбюджет. Это преступление, которое прикрывает контрабанду».

«Я буду разбираться, и если увижу заговор, а об этом уже говорит вся страна, АМКУ стал второй тендерной палатой в Украине, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя АМКУ. Надо навести порядок в закупках. Мы сделали систему ProZorro, сделали качественно, но теперь нам создают дубль тендерной палаты. Я буду просить поддержки, надо побороть это зло раз и навсегда», - резюмировал Гройсман.

 
ForUm

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